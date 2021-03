Infarto a casa dell'amica: operatrice sanitaria muore a 54 anni

Mercoledì 10 marzo è mancata improvvisamente all'affetto dei suoi cari Rossana De Santis, operatrice socio-sanitaria presso la struttura per anziani "Padre Pio" di Tarzo. Rossana aveva 54 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la donna si trovava a casa di un'amica nel quartiere di Serravalle quando, all'improvviso, ha accusato un forte dolore al petto. Immediata la chiamata ai soccorsi: Rossana è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Conegliano dove i medici l'hanno operata d'urgenza applicandole uno stent cardiaco. L'intervento sembrava essere andato per il meglio e la 54enne era stata ricoverata, come da prassi, in terapia intensiva. Nella notte però le sue condizioni di salute sono precipitate costringendo i medici a un nuovo intervento d'urgenza. In questo caso per Rossana non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso per sempre di battere verso le ore 23.

La notizia ha fatto in poche ore il giro di Tarzo dove la donna era conosciuta e stimata per il suo lavoro in casa di riposo, assunta nel 1998. Una professionista encomiabile ma anche una donna sempre disponibile e solare. Nel 2015 il matrimonio con il parrucchiere di Ceneda, Roberto Galot. La coppia aveva da poco comprato casa nel Comune di Revine. Rossana ha donato gli organi: cornee e tessuti. La 54enne lascia, oltre all'amato marito, la figlia Jessica, il fratello Massimo con Susanna, i cognati Paolo con Maresa, Nadia, Caty con Plinio, i nipoti, la zia Clara, amici e parenti tutti. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Ceneda a Vittorio Veneto, lunedì 15 marzo alle ore 11.