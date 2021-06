Rotary Club, Federico Pupo riceve l'onoreficenza "Paul Harris Fellow"

La motivazione: "Per il suo appassionato impegno, per l'organizzazione e direzione delle attività artistiche, musicali, concertistiche, teatrali della città di Treviso e per il sostegno alle iniziative del Rotary"

Martedì, presso Villa Braida di Mogliano Veneto, il maestro Federico Pupo ha ricevuto dalle mani del Presidente del Rotary Club Treviso Terraglio, Andrea Gasparini, il PHF - Paul Harris Fellow, onorificenza del Rotary International, "per il suo appassionato impegno, per l'organizzazione e direzione delle attività artistiche, musicali, concertistiche, teatrali della città di Treviso nonché per il suo sostegno alle iniziative del Rotary, di cui condivide i valori".

Federico Pupo - violinista, diplomato al Conservatorio di Bologna, ha svolto un'intensa attività cameristica, in particolare nell'ambito della musica barocca, esibendosi con importanti formazioni in Italia e all'estero. Già direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e direttore organizzativo della società della Fondazione Cassamarca che curava la programmazione del Teatro Comunale e del Teatro Eden di Treviso, direttore della Fondazione Antonio Salieri di Legnago, ha collaborato con l'Orchestra Filarmonia Veneta, l'Ente Lirico Arena di Verona (del quale è stato direttore artistico della stagione areniana nel 1998) e i Solisti Veneti, per citarne soltanto alcuni. E' inoltre direttore artistico di Asolo Musica e della Stagione Musicale al teatro Comunale di Monfalcone, "Produzione dello spettacolo dal vivo" all'Università Ca' Foscari di Venezia. Infine, per i meriti acquisiti nel campo della cultura è stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.