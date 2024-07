Gianni Breda è il nuovo presidente del Rotary Club Conegliano

È l’ing. Gianni Breda, noto professionista coneglianese, il nuovo presidente del Rotary Club Conegliano per l’ anno sociale rotariano, che inizia formalmente il 1 luglio 2024 e termina il 30 giugno dell’anno solare successivo. La cerimonia di passaggio di consegne, con il riturale dello scambio del martello che passa dalle mani del presidente uscente dott. Nicola Martino al nuovo presidente, si è tenuta nella suggestiva cornice di Villa Gera sul colle cittadino alla presenza dei soci del Club e molti altri ospiti, tra i quali il Sindaco Fabio Chies e l’Assessore Claudia Brugioni in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Conegliano.

«Il mio mandato come presidente sarà in prosecuzione nelle attività del Club nei services storici quali la Sala dei Battuti, che vedrà la conclusione dei cantieri relativi all’importante restauro degli affreschi interni e all’installazione di un ascensore che consentirà l’accesso anche a persone diversamente abili, oltre alla “Stanza dell’ascolto”, attività condivisa con il Comune di Conegliano. – spiega l’ing. Gianni Breda, presidente Rotary Club Conegliano – “L’impegno del Club e del mio mandato sarà anche verso nuove iniziative di servizio dirette, in particolare, al sostegno sociale e allo sviluppo della vivibilità cittadina».

Oltre a Nicola Martino, ora Past President, faranno parte del Consiglio Direttivo che affiancherà il Presidente Breda nella conduzione del Club, i soci Agostino Steffan, con la carica di Vice Presidente, Filippo Zanella quale Segretario, Stefania Campodall’orto con l’incarico di Prefetto, Paolo Petriccione Tesoriere, Piero Bernardi Presidente Incoming, mentre Abdul Fattah Bastati, Aldo Cafiero, Federico Capraro, Lucio Gava, Michela Possamai, Pierluigi Piai, Sonja Cukon Buttignoni e Francesco Chiesura rivestiranno l’incarico di Consiglieri.