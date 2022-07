Dal Rotary Club un monitor per la terapia intensiva neonatale del Cà Foncello

Il Rotary Club Treviso Terraglio ha donato alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Ca’ Foncello di Treviso un monitor NIRS. La donazione è avvenuta giovedì alla presenza del Presidente Roberto Altoviti, dei Past-president Valeria Zavanone, di Nicoletta Brait, Gianmaria Bortoletto, del Tesoriere Chiara Dibiase e del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi. I fondi per l’acquisto dello strumento sono stati raccolti con la vendita del calendario 2022 “Alla scoperta dei Valori del Rotary”, dedicato alla valorizzazione del talento femminile e realizzato attraverso un contest fotografico che ha portato a selezionare le 12 foto più rappresentative su circa 70 pervenute.

“Il monitor donato – spiega il primario della TIN, Paola Lago - è un dispositivo di monitoraggio continuo dell’ossigenazione distrettuale, basato su tecnologia ad infrarossi, che offre la possibilità di aggiungere significative informazioni sullo stato di perfusione e ossigenazione di organi importanti come il cervello e che va associato al normale monitoraggio intensivo dei parametri vitali nel neonato in terapia intensiva. Lo strumento – aggiunge la dr.ssa Lago - funziona applicando due elettrodi ad infrarossi sulla fronte del neonato, in modo quindi non invasivo, che attraverso un cavo inviano l’informazione al display in continuo: ciò significa che in tempo reale possiamo sapere se il cervello è ben irrorato ed ossigenato adeguatamente. Sia la scarsa che l’eccessiva ossigenazione del sangue che raggiunge il cervello del neonato, impattano in maniera consistente sull’outcome neurologico di questi piccoli pazienti, ed è noto che questo parametro può non correlare con la saturazione del sangue sistemica rilevata attraverso un normale saturimetro. Perciò fornire questa ulteriore possibilità di monitoraggio consente una più completa visione dello stato neurologico del paziente critico e di attuare interventi correttivi tempestivi, qualora la situazione non fosse ottimale”.

“Ringraziamo il Rotary Club Treviso Terraglio per questa donazione che ci permette di aggiungere un elemento di valenza clinica importante al monitoraggio neurologico del neonato critico in Terapia Intensiva Neonatale – commenta Benazzi -. Il nuovo monitor consentirà di migliorare la nostra assistenza ai neonati che lo necessitano”.