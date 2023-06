Inaugurata la rotonda Al Baston: «Dedicata ai familiari delle vittime di questo incrocio»

Giornata storica a Ponzano Veneto: venerdì mattina, 30 giugno, è stata inaugurata la rotonda "Al Baston" all'incrocio tra la provinciale Postumia Romana e le strade comunali Via Del Bellato e Via Volpago Nord. Un'opera attesa dagli Anni '90, costata complessivamente un milione e 220mila euro, finanziati per 562mila dal Comune di Ponzano, altri 500mila dalla Provincia, 80mila dal Consorzio di Bonifica Piave e 78mila da Alto Trevigiano Servizi Spa.

La ditta appaltatrice dei lavori è la Martini Costruzioni Generali Srl di Castagnole di Paese. All'inaugurazione erano presenti: Martina Bertelle, vicepresidente della Provincia di Treviso, Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, Dimitri Coin, deputato della Repubblica, Rosanna Conte, europarlamentare, Claudio Sartor, consigliere provinciale delegato alla viabilità e Michele Favaro, vicesindaco di Ponzano. Insieme a loro, è intervenuto anche il presidente del Comitato Zona Nord, Christian Zanatta, che aveva perso la madre proprio in un incidente avvenuto davanti "Al Baston". Il suo ringraziamento è andato alle istituzioni e la tenacia del Comitato Zona Nord per aver messo in sicurezza la viabilità in un incrocio particolarmente critico. Presenti anche gli ingegneri e tecnici della Provincia e del Comune di Ponzano Veneto, rappresentanti della ditta Martini Costruzioni, cittadine, cittadini, numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio, paracadutisti e i Bersaglieri che hanno fatto un giro simbolico della rotatoria di buon auspicio. A precedere il taglio del nastro, la benedizione dei parroci don Alberto Piasentin e don Filippo Basso, delle parrocchie di Ponzano e Merlengo.

«Siamo orgogliosi di inaugurare ufficialmente un'opera attesa dagli Anni '90 e, grazie alla collaborazione tra Provincia e Comune, poter garantire finalmente alla cittadinanza, ai Comitati, e agli automobilisti una rotonda più sicura a tutela di tutti - il commento del sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio - nel marzo del 2019 il presidente della Provincia, Stefano Marcon, ha firmato un decreto per assegnare l'importante contributo di 500mila euro che ha permesso di dare il via ai lavori insieme alle risorse dell'Amministrazione di Ponzano, e naturalmente anche del Consorzio Bonifica Piave e Ats. Oggi poter festeggiare insieme ai colleghi delle Istituzioni, alle autorità civili, militari e religiose e alla comunità mi riempie di soddisfazione e gioia».

Martina Bertelle, vicepresidente della Provincia di Treviso, aggiunge: «Si tratta di uno snodo particolarmente trafficato e strategico per la rete viaria del territorio, sia per la comunità sia per i mezzi pesanti che transitano nella zona. A rendere possibile l'opera, la consolidata sinergia tra Enti: la Provincia ha finanziato l'intervento con un contributo ad hoc di 500.000 euro, il Comune di Ponzano con ulteriori 562.000 euro e il Concorso di Bonifica Piave e Alto Trevigiano Servizi, mettendo a disposizione rispettivamente 80.000 euro e 78.000 euro, hanno provveduto all'adeguamento dei sottoservizi e alla parte idraulica. Un grazie anche alla Sovrintendenza per il lavoro certosino di rilievo e studio archeologico sui reperti trovati in prossimità della chiesetta. Anche la rotatoria “Al Baston” rientra nell'ampio programma di investimenti, di oltre 60.000.000 euro, che negli ultimi anni la Provincia ha dedicato alle opere di riqualificazione e sicurezza della viabilità, tra cui manutenzioni ordinarie e straordinarie, rotatorie, ciclo-pedonali e ponti, oltre alle attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori e per tutta la comunità in tema di prevenzione dagli incidenti e sicurezza stradale»

«Esprimo il mio compiacimento alla Provincia di Treviso, rappresentata per l'inaugurazione di oggi dalla vicepresidente Martina Bertelle, al Sindaco di Ponzano Antonello Baseggio, al vice sindaco Michele Favaro e all’amministrazione comunale, per la realizzazione di quest’opera particolarmente attesa dalla comunità - le parole dell'europarlamentare, Rosanna Conte - soprattutto dalle attività commerciali e ricettive. Un intervento necessario per mettere in sicurezza una strada pericolosa e le vie laterali, in cui si sono verificati negli anni gravi incidenti, anche mortali. Una rotatoria che costituisce anche un simbolo tangibile di come si possa lavorare assieme tra istituzioni essendo stata realizzata dall’amministrazione comunale con l’intervento anche della provincia e mi congratulo con loro e con tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione, senza dimenticare naturalmente quanti che hanno dovuto in qualche modo sopportare il peso dei lavori, comunque sicuramente per un bene comune».

«È un piacere inaugurare oggi la rotatoria "Al Baston" a Ponzano, un'opera attesissima e fondamentale per la sicurezza della viabilità, che consente di agevolare e regolare i flussi di traffico e garantire maggiore tutela alla cittadinanza, anche grazie ai percorsi ciclo-pedonali - conclude Dimitri Coin, deputato della Repubblica - Oggi intervenire sulla sicurezza stradale, sia da un punto di vista infrastrutturale sia di sensibilizzazione al tema per le cittadine e i cittadini, di tutte le età, è sicuramente prioritario, per questo voglio ringraziare per il virtuoso esempio di collaborazione tra la Provincia di Treviso e il Comune che, unendo le forze hanno portato a casa un grande risultato».