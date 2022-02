Rotatoria del Baston pronta entro un anno: «Lavori al via tra un mese»

Si avvicina sempre di più la realizzazione di una delle opere cruciali per la viabilità trevigiana: la rotonda del Baston sarà pronta entro la primavera del 2023. I lavori, affidati alla Martini Costruzioni Generali di Ponzano Veneto, inizieranno tra circa un mese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", durante tutto il periodo del cantiere la Postumia resterà aperta al traffico: in autunno i disagi più importanti quando gli operai dovranno operare con ruspe e mezzi su entrambe le carreggiate. Le eventuali chiusure dovrebbero però rimanere limitate alle ore notturne nella speranza di ridurre al minimo i disagi per la viabilità. Il costo complessivo del cantiere è di un milione di euro. Nel 2018, all'incrocio del Baston, aveva perso la vita Natalina Frare. Da allora cittadini e comitati locali si erano battuti in maniera sempre più accesa per la messa in sicurezza dell'incrocio. Un progetto finalmente pronto a diventare realtà.