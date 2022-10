Castello di Godego, rotonda aperta al traffico dopo 50 giorni

È stata aperta al traffico venerdì sera, 21 ottobre, la nuova rotatoria in centro a Castello di Godego tra la strada regionale 245, via Marconi e via Grande. «Anticipando i tempi previsti dal cronoprogramma di 130 giorni siamo riusciti a completare la nuova rotonda in tempi record - comunica l'assessore ai Lavori pubblici, Omar Luison -. Il cantiere, che ha preso il via il 5 settembre scorso, ha visto la realizzazione del senso circolatorio già venerdì sera. Tra le modifiche, non è più accessibile dalla SR 245 la strada comunale via San Pietro, trattandosi di strada su cui è stato invertito il senso unico di marcia. I lavori sono costati 465mila euro, un ringraziamento va alla vicepresidente della Regione De Berti per la sinergia e il cofinanziamento dell’opera al 50%. Grazie alla rotonda l’intersezione viene messa in sicurezza e il traffico sarà più scorrevole. Il cantiere chiuderà tra una ventina di giorni. Siamo già al lavoro per valutare la fattibilità di altri interventi di messa in sicurezza sul fronte della viabilità» sottolinea l’ingegner Luison.

Il sindaco Diego Parisotto conclude: «Con la rotonda abbiamo mantenuto un’altra promessa elettorale. Nonostante la forza lavoro sia limitata e i costi dei lavori siano lievitati, in questo periodo sono iniziati diversi lavori, da quelli di rinforzo strutturale ed efficientamento energetico del municipio a quelli di ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado Renier che sarà all’avanguardia anche dal punto di vista energetico, fino alla realizzazione del nuovo auditorium polifunzionale con capienza di 200 persone. A ciò si aggiungono le opere di asfaltatura su Via Asiago e Via Cacciatora. Intanto, andiamo avanti con nuovi progetti, partendo sempre dal confronto con la cittadinanza sulle opere più strategiche e urgenti».