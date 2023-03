Cordignano, 325mila euro per mettere in sicurezza l'incrocio di Pinidello

La Giunta di Cordignano ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la strada provinciale 71 e le comunali via Trento e via Monte Nero nella frazione di Pinidello, con la sostituzione dell’incrocio a raso con una rotatoria. Il costo dell’operazione sarà 325mila euro, 132.500 dei quali di contributo provinciale e i restanti 192.500 a carico del Comune.

La presenza dei fabbricati e delle attività di ristorazione, con i relativi accessi e le recinzioni, allo stato attuale riducono la visibilità. A ciò si aggiunge la velocità di chi percorre questo tratto, nonostante il limite imposto di 50 chilometri all’ora. Il tutto rende estremamente difficoltoso e pericoloso l’attraversamento dell’incrocio. Nei prossimi mesi sarà completata la progettazione, al fine di ottenere tutti i nulla osta necessari per arrivare all’assegnazione dei lavori probabilmente entro l'anno in corso.

Il commento

«Era un impegno preso con i cittadini durante la campagna elettorale - conclude il sindaco Roberto Campagna -. Nel corso del 2023 sarà data priorità a questo intervento, atteso da tempo dai residenti ma non solo, perché renderà più sicuro quel tratto di strada».