Rotonda di Viale Brigata Marche: da lunedì il via all'ultima fase di lavori

A partire da lunedì 29 agosto riprenderanno i lavori per la realizzazione della rotonda tra viale Brigata Marche e via Zanella: fino a lunedì 5 settembre verrà realizzato il tratto di fognatura nera in via Fapanni con collegamento alla linea recentemente posata su via Brigata Marche. La viabilità in via Brigata Marche sarà a senso unico alternato e gestito da moviere o da semaforo in funzione del traffico presente.

Da martedì 6 a venerdì 9 settembre si procederà invece con la realizzazione dei collegamenti dell'acquedotto in via Zanella verso la linea esistente. In questa fase via Zanella, nel tratto da via Piave a via Brigata Marche, sarà interdetta al traffico veicolare. Lunedì 11 settembre è infine prevista l'asfaltatura per l’apertura definitiva dell’intersezione.