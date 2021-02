Rotonda di Via Montello, iniziano i lavori: «Modifiche alla viabilità per tre mesi»

Cantiere al via lunedì 1° marzo: metterà in sicurezza uno degli incroci più critici di Vedelago. 670mila euro il costo. Traffico sospeso a sud della Provinciale 102 per circa 70 metri

Un altro passo per la sicurezza stradale a Vedelago è stato raggiunto. E’ stato infatti approvato in questi giorni il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la Postumia Romana e via Montello a Fossalunga.

Del costo di 670mila euro, l’opera gode di un contributo di 200mila euro da parte della Provincia, ottenuto grazie al bando per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità che interessino la rete viaria provinciale. La restante parte è finanziata con fondi del Comune. Si tratta di una delle opere viarie più attese, pensata per migliorare la sicurezza dell’intersezione, purtroppo teatro di numerosi incidenti, anche gravi, data anche l’alta intensità di traffico nell’arteria principale, e la presenza di numerosi edifici, abitazioni, adiacenti l’incrocio e l’assenza di u attraversamento ciclopedonale adeguato. Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale intersezione a raso, con precedenza alla provinciale e per la realizzazione dei lavori si dovranno inoltre spostare due accesi carrai, che a lavori eseguiti si troverebbero in area di rotatoria, entrambi a nord della provinciale e si rende necessaria l’occupazione di aree private adiacenti alla sede stradale. Per poter acquisire le aree necessarie, a nord e a sud della provinciale, è stato raggiunto un accordo bonario con i privati proprietari.

L’avvio dei lavori sarà accompagnato, fino al 31 maggio, dalla modifica della viabilità con la chiusura al traffico di un tratto di via Montello a sud della Provinciale 102 per circa 70 metri sospensione del traffico. La modifica alla viabilità sarà opportunamente segnalata con la cartellonistica stradale collocata lungo la SP 102 in corrispondenza con via Sant’Anna, in piazza Baracca a Fossalunga, lungo via Montello sia in corrispondenza dell’intersezione con via Del Sole che dell’intersezione con via Fornaci.