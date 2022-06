Rotonda di Viale Brigata Marche: un'altra settimana di senso unico alternato

Modifiche alla viabilità per la nuova rotonda tra via Zanella e viale Brigata Marche: dopo i sondaggi che hanno rilevato un diverso posizionamento della linea del gas rispetto a quanto inizialmente tracciato dall'ente gestore, la predisposizione della fognatura di progetto prevista verso il lato nord del sedime stradale dovrà subire una modifica ed essere spostata a centro strada.

Di conseguenza, a partire da lunedì 4 luglio per 7 giorni nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Zanella e via Fapanni e a seguire, per altri 7 giorni, nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Fapanni ed il primo tratto adiacente al parcheggio e per la durata dei lavori del tratto di strada in oggetto, la viabilità dovrà essere modificata a senso unico alternato, regolata da sistema semaforico e movieri nelle ore di punta. La viabilità verrà costantemente monitorata dal personale incaricato.