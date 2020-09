Rapporto sessuale troppo focoso, 30enne si frattura il pene

L'ennesimo caso di “frattura” del pene è stato trattato con successo, nelle scorse settimane, dall’équipe di urologia dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Si trattava di un trentenne, residente nel Distretto Asolo, reduce da un rapporto troppo “focoso”. Sottoposto a immediato intervento chirurgico, è stato dimesso dopo alcuni giorni di degenza, perfettamente in forma.

«La “frattura” del pene, così denominata, in maniera non del tutto propria, per similitudine con le lesioni dei segmenti ossei – spiega il primario, Mario Mangano - consiste nella lacerazione più o meno estesa della capsula che avvolge i corpi cavernosi, che costituiscono lo scheletro del pene. Questo trauma chiuso può verificarsi esclusivamente in erezione quando la suddetta capsula è sotto tensione e assottigliata per effetto dell' aumento di volume e di rigidità dei corpi cavernosi: in sostanza la frattura di uno o, più raramente, di ambedue i corpi cavernosi è sempre dovuta ad un violento e brusco piegamento del pene eretto. Nella maggioranza dei casi – aggiunge - tale trauma si verifica durante un rapporto sessuale particolarmente appassionato. In particolare, nella letteratura medica si riporta che il rischio di questa lesione traumatica è maggiore nel caso di adozione durante il rapporto sessuale della posizione comunemente nota come “dell'amazzone”. Classicamente il paziente riferisce una sensazione di vero e proprio “crack” durante il rapporto, cui segue l'immediata scomparsa dell' erezione e il rapido manifestarsi di un voluminoso ematoma che deforma il pene, dovuto alla fuoriuscita di sangue dalla lacerazione del corpo cavernoso. Il trattamento più efficace di questi casi – ricorda Mangano - è l' intervento chirurgico, consistente nella sutura della lacerazione del corpo cavernoso del pene, nel volgere di 48-72 ore dall'evento traumatico. Infatti è dimostrato che la precoce riparazione chirurgica evita importanti conseguenze come l' incurvamento del pene, da cicatrizzazione anomala, e la disfunzione erettile».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La frattura del pene è un trauma molto raro rappresentando poco più dell' 1 % di tutti i traumi uro-genitali. Essa è anche conosciuta come “Texas trauma”, visto l'elevato numero dei casi che si verifica nello stato degli USA. «Già da un trentennio a questa parte la casistica dell' urologia trevigiana – sottolinea Mangano - appare piuttosto elevata, sfiorando la numerosità delle aree sud-occidentali degli Stati Uniti, tant' è che in passato nel corso di congressi nazionali urologici si parlò del caso della Marca Trevigiana “felice e passionale”. Nell'ultimo quinquennio il numero degli interventi chirurgici per fratture del pene presso l’Unità Operativa di Urologia del “Ca' Foncello” si è attestato intorno ai 4-5 interventi per anno».