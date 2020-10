Ponte medievale sotto l'ex provincia, il sindaco: «Resterà visibile a tutti»

È stato ritrovato, nel cantiere “ex Provincia” di San Liberale e via Cesare Battisti, un importante tratto di fortificazioni medievali della Città di Treviso. La notizia è stata comunicata al Comune dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso": nel luogo del rinvenimento è infatti in corso il cantiere per la realizzazione di un edificio residenziale e direzionale.

Le fortificazioni medievali della città ritrovate sono caratterizzate da imponenti strutture murarie, con arcate sostenute da pile. Le strutture, di proprietà statale per legge, verranno non solo tutelate, ma anche opportunamente valorizzate e rese fruibili alla collettività. «Ho appreso la notizia dalla Soprintendenza e posso già dire che tali strutture verranno tutelate e restituite alla collettività - afferma il sindaco Mario Conte - C’è già un accordo di massima con la proprietà dell’immobile per la valorizzazione di questo sensazionale ritrovamento che andrà ad arricchire il già immenso patrimonio architettonico della nostra città».