Il trevigiano Rudi Zanatta nominato Ufficiale al merito della Repubblica

Sarà trasmessa venerdì 31 marzo dal Palazzo del Quirinale, in diretta su Rai 3 dalle ore 11, la cerimonia di conferimento del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona tributerà a trenta cittadine e cittadini distintisi "per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo".

Tra questi trenta nuovi Ufficiali dell’Ordine al Merito ci sarà anche il 52enne Rudi Zanatta, fondatore e presidente dell’Associazione Sogni di Giavera del Montello, che da quasi vent’anni si prodiga per realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi. Istituito nel 1952, l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari." L’onorificenza viene attribuita motu proprio dal Capo dello Stato. Rudi Zanatta è partito giovedì mattina alla volta di Roma, in compagnia della moglie Sonia e dei figli Gabriel e Federica. Venerdì, però, solo la moglie lo potrà accompagnare lungo i corridoi del Quirinale e presenziare fisicamente alla cerimonia, che rappresenterà il momento simbolicamente più alto della ventennale vita dell’associazione trevigiana. I figli assisteranno al rito dalla loro camera d’albergo in compagnia di un’amica di famiglia.

Il commento

«Sono emozionato e onorato - spiega Zanatta - e sono ancor più felice perché domani, a condividere con me questa grande gioia, ci sarà Sonia, la mia compagna di vita e il mio braccio destro nell’associazione Sogni. Purtroppo i miei figli non potranno essere fisicamente presenti al Quirinale, ma ci tenevo che venissero con noi a Roma per essere vicini in un momento così importante per la nostra vita e per la nostra “missione”, che spesso ci porta anche a sottrarre del tempo prezioso alla famiglia. Questo riconoscimento premia i nostri sacrifici, ma ci permetterà anche di consolidare la reputazione dell’Associazione Sogni e di realizzare i desideri di un numero ancora maggiore di bambini e ragazzi che hanno bisogno di tornare a essere felici, anche solo per un giorno».