Run for children, in duemila di corsa a Treviso per la solidarietà

Una serata da record: sport, divertimento e solidarietà ai massimi livelli. Run for Children è stata una festa lunga 8 chilometri che ieri sera ha invaso e coinvolto il cuore di Treviso. L’obiettivo, come sempre, era raccogliere fondi per “Giocare in corsia”, l’iniziativa della Lilt che dal 1994 porta sorrisi e spensieratezza ai piccoli ospiti dei reparti di pediatria di Treviso e Conegliano.

Le cifre ufficiali saranno comunicate nei prossimi giorni, ma i numeri sono molto significativi: i duemila iscritti, pettorale più pettorale meno, sono stati raggiunti. Per l’evento podistico organizzato da Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto si profila dunque un nuovo primato di partecipazione. E la donazione a “Giocare in corsia”, dopo i circa 80 mila euro raccolti nelle prime cinque edizioni, sarà certamente cospicua. Una risorsa preziosa per gli obiettivi dell’associazione.

Applaudito, alla partenza sulle Mura, il sindaco Mario Conte, pettorale numero 1, affiancato anche dall’ultramaratoneta Edi Cadorin. «Tutti insieme per regalare un sorriso, è stata una serata strepitosa»: ha commentato Conte. Il mondo del podismo trevigiano anche quest’anno si è mobilitato per l’evento, presentando al via intere squadre e gruppi d’allenamento: qualcuno ha corso, anche se la manifestazione non prevedeva classifiche ufficiali, molti di più hanno passeggiato.

La festa è proseguita sul traguardo, dove i partecipanti sono stati accolti dai simpaticissimi volontari di “Giocare in corsia” coordinati da Roberto Michielon. Poi la musica di Fabriborg Dj e l’animazione dei ragazzi brasiliani di Maracanà. Una vera festa. Con la solidarietà al centro di tutto. Applausi. E appuntamento al 2024.