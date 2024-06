Run51, oltre tremila partecipanti alla corsa solidale dentro l'aeroporto di Istrana

Nonostante le condizioni meteo incerte fino all’ultimo, oltre 4mila persone hanno decretato il successo della Run51 2024, partecipando domenica pomeriggio alla corsa podistica il cui percorso si è sviluppato completamente all’interno dell’Aeroporto Militare di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia.

L’evento sportivo a scopo solidale è stato organizzato grazie alla collaudata collaborazione tra il 51° Stormo Caccia, il Montello Runners Club e Bettiol Sport Events asd, la società sportiva dell’ex campione azzurro Salvatore Bettiol. L’evento si è aperto con l’alzabandiera ed inno nazionale alla presenza di tutti i partecipanti che hanno riempito il piazzale delle cerimonie del Reparto, momento impreziosito dal sorvolo con fumi tricolore di un velivolo storico della Fondazione Jonathan Collection di Nervesa della Battaglia. Prima dello start, Il Colonnello Emanuele Chiadroni, Comandante del 51° Stormo Caccia Istrana, ha ringraziato e salutato tutti i presenti, sottolineando l’importanza di queste iniziative a scopo benefico, definendole “ iniziative che fanno comunità, che fanno bene al cuore e soprattutto a chi ne ha più bisogno”. Iniziative che nel territorio trovano sempre una pronta risposta da parte della cittadinanza e delle istituzioni locali. Manifestazione sportiva a carattere Solidale che il 51° Stormo a dedicato alla raccolta fondi a favore della Fondazione “La Citta della Speranza” di Padova, già destinataria in questo primo semestre 2024 di analoghe e numerose iniziative da parte delle donne ed uomini dello Stormo.

Iniziative che hanno permesso di raccogliere 40mila euro in questo primo semestre, consegnati con un assegno simbolico dal Colonnello Chiadroni al Dott. Giovanni Franco Masello . Gli atleti hanno potuto cimentarsi in una corsa competitiva su strada di 10 chilometri, inserita nel calendario Nazionale Fidal (categoria bronze) ed in una corsa non competitiva a passo libero di 10 o 6 chilometri. Il percorso ha interessato anche aree dell’aeroporto normalmente utilizzate dagli Eurofighter di Istrana nelle fasi di rullaggio e decollo. Tutta la manifestazione si è svolta in assoluta sicurezza anche grazie alla collaborazione tra i sanitari della base e quelli del Suem 118 di Treviso, che per la prima volta ha sperimentato l’assistenza in corsa. Tra le migliaia di iscritti, numerosi sono stati i partecipanti alla gara Fidal (quella competitiva), vinta da Riccardo Martellato della Società Assindustria Sport, per la categoria maschile, e da Miriam Sartor per la classifica femminile della società Atletica Ponzano.