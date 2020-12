Aeroporto Canova, il sindaco incontra Ryanair: «Piano di rilancio per Treviso»

Giovedì mattina, 24 dicembre, il sindaco di Treviso Mario Conte ha incontrato in videoconferenza i responsabili sales & marketing di RyanAir. A poche settimane dall’ufficializzazione della nuova base della compagnia aerea all’aeroporto "Canova" di Treviso, il Comune ha voluto gettare le basi per una nuova collaborazion.

«Stiamo dialogando con Ryanair per mettere a punto un programma di promozione turistica e del territorio - sottolinea il primo cittadino - La nuova base al “Canova” proietterà Treviso in una dimensione internazionale grazie ai 18 nuovi voli e a destinazioni particolarmente accattivanti. Il 2021 deve essere l’anno del riscatto e del rilancio e, grazie a questa collaborazione con la compagnia aerea, vogliamo promuovere Treviso sia come meta per il suo patrimonio artistico e le eccellenze enogastronomiche sia come punto di partenza strategico per le Colline del Prosecco Superiore, le Dolomiti e tutte le altre meraviglie del territorio».