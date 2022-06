Ryanair, sciopero di 24 ore: voli a rischio all'aeroporto Canova

Fine settimana di disagi per chi deve spostarsi usando treni e aerei: da sabato 25 a lunedì 27 giugno tutti i treni della linea Treviso-Mestre sono stati cancellati e rimpiazzati con bus sostitutivi per lavori nella stazione di Treviso Centrale.

Non va meglio a chi deve prendere l'aereo: sabato 25 giugno trascorrerà nel segno di uno sciopero che vede coinvolte Ryanair, Easyjet e Volotea. All'aeroporto "Canova" di Treviso i voli più a rischio cancellazione sono quelli da e per l'aeroporto di Bruxelles Charleroi, in Belgio, dove è prevista un'alta adesione alla mobilitazione da parte dei lavoratori. Gli altri voli in partenza oggi da Treviso dovrebbero invece essere garantiti grazie al contratto di lavoro negoziato dalla compagnia low cost con i sindacati più rappresentativi. Dall'inizio dell'estate i viaggiatori in partenza dallo scalo trevigiano sono in aumento ma il personale è in sofferenza: sono infatti una quarantina i dipendenti in meno rispetto al 2019.