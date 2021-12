Dalla Spagna per incontrare Sabrina Salerno, fan sbaglia Comune

Dalla Spagna a Mogliano per incontrare Sabrina Salerno: nelle scorse settimane una donna sui 35 anni si è presentata davanti al municipio di Piazza Caduti chiedendo di poter incontrare la celebre showgirl, attualmente impegnata a Roma per le registrazioni del programma di Rai 1, "Ballando con le stelle".

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", arrivata all'aeroporto di Venezia la fan si è fatta portare in taxi fino a Mogliano sperando di ottenere l'indirizzo di casa della Salerno. Peccato che la showgirl viva con il marito, Enrico Monti, nel Comune di Preganziol. La 35enne spagnola ha prima chiesto al personale del municipio di avere l'indirizzo di casa Salerno. Non ottenendo risposta, è riuscita a raggiungere l'ufficio del sindaco, Davide Bortolato. Il primo cittadino è stato costretto a chiedere l'intervento della polizia locale per allontanarla. L'ammiratrice spagnola non parlava italiano ma ha fatto intendere di voler raggiungere Villa Condulmer, pensando fosse la casa della Salerno (in realtà il lussuoso hotel è di proprietà del marito della showgirl). Dopo quasi un'ora di trattative l'intervento di un agente della polizia locale che sapeva lo spagnolo ha risolto la vicenda. Alla 35enne non è rimasto altro da fare che salire su un nuovo taxi e fare ritorno in Spagna senza essere riuscita a conoscere la sua beniamina.