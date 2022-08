Sagra del riso 2022 - Sull'onda della voglia di stare insieme!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Finalmente si riparte con la Sagra del Riso, e sarà così come la conoscevamo prima della pandemia! Tante volte in questi mesi ci avete chiesto: «ma la sagra si farà?». Ed ora la risposta è SI, si farà nella forma "classica". Anzi, si allunga con una serata speciale, venerdì 2 settembre, pensata come festa per le famiglie e per i giovani, con proposte diversificate e, speriamo, coinvolgenti. Dopo due anni di sagra vissuta in modo itinerante nei locali e 3 serate in presenza lo scorso anno nella limitatezza della capienza e delle norme previste, quest'anno cercheremo di riprendere le serate nella consueta modalità. Dopo tanti mesi di emergenza, durante i quali siamo rimasti lontani e separati, c'è tanta voglia di vederci, stare insieme, fare comunità. La Sagra rappresenta anche questo, poichè ci aiuta a sentirci vicini e solidali nella vita del paese. Quest'anno lo potremo fare sull'onda della voglia di ripartire, sotto il tendone con i tradizionali tavoli e posti a sedere, cercando di essere rispettosi delle regole sociali e con un po' di pazienza se si verificasse qualche ritardo. Sull'onda della ripartenza, ogni sera vi offriremo un intrattenimento che vi potrà allietare. Torneremo a vivere tutta la gioia dello stare assieme davanti ad un buon piatto di riso proposto dai ristoratori del nostro territorio o ad una grigliata di carne sapientemente cucinata dai nostri volontari, ma anche ascoltando le voci dei ragazzi che servono ai tavoli.

Non mancheranno la musica e il ballo, i burattini e uno spettacolo di cabaret. A tutto questo si aggiungerà la gioia di vincere un premio alla pesca di beneficienza o di gustare una buona fetta di dolce, mentre incontreremo volti noti e volti nuovi. In particolare, ritroveremo tutta la faticosa felicità di coloro che in questi mesi si sono spesi per realizzare tutto questo, animati dal desiderio di offrire una bella occasione per vivere assieme la gioia di essere una comunità. A loro va un sincero e grande ringraziamento, a cui va aggiunto un grazie di cuore a tutte le realtà artigianali, commerciali, industriali, ecc che in vario modo hanno contributo a questa ripartenza. I momenti culmine della nostra sagra patronale saranno le celebrazioni liturgiche, con le quali rinnoveremo la nostra devozione al patrono San Bartolomeo Apostolo. Saranno mercoledì 24 agosto alle ore 18,30 e domenica 28 agosto alle ore 10,30, a cui seguiranno rispettivamente un concerto serale il 24 in Chiesa e un pranzo comunitario il 28 (previa prenotazione). San Bartolomeo, insieme a Maria, veglino su di noi affinché possiamo vivere dei giorni di quella piena felicità che il Signore desidera sempre per ciascuno di noi. Vi aspettiamo alla Sagra del Riso, edizione 103!