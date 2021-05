Saldi estivi in Veneto: «Si comincia sabato 3 luglio»

Lunedì 31 maggio la Giunta regionale del Veneto ha fissato l'inizio dei saldi per sabato 3 luglio. A parziale deroga della normativa regionale, sarà consentito lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione.

«In accordo con le associazioni di categoria del mondo commerciale - commenta l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che ha proposto la delibera - abbiamo deciso che con i saldi estivi torniamo alla normalità con l’avvio a inizio luglio, ma allo stesso abbiamo scelto di offrire in via eccezionale la possibilità di svolgere vendite straordinarie nel mese antecedente». Le vendite di fine stagione estiva per l’anno 2021 avranno dunque inizio a partire dal primo sabato del mese di luglio, ossia dal giorno 3 luglio 2021, e si concluderanno il 31 agosto 2021.

«Si tratta di sostenere concretamente la ripresa del commercio al dettaglio che in tempi di pandemia ha visto cambiare le modalità di acquisto della popolazione con un boom del commercio online - sottolinea Marcato - L'avvio dei saldi estivi coincide con una ripartenza che ci auguriamo tutti sia effettiva e duratura. Sostenere il rilancio del commercio per noi significa supportare la rivitalizzazione dei centri, rilanciare la socialità e far rifiorire i nostri centri urbani, dove la gente deve tornare in piena sicurezza. La Regione - conclude l'assessore regionale allo sviluppo economico - continuerà a sostenere con ogni mezzo i negozi e le attività commerciali, fornendo agli operatori gli strumenti necessari a risollevare le vendite. Serve che i negozi siano aperti e la gente torni ad acquistare».