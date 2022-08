Grande festa a Saletto per nonna Maria, nuova centenaria del paese

Maria Pio Loco Boscariol, residente a Saletto di Piave, ieri ha compiuto 100 anni. Il meraviglioso traguardo raggiunto è stato celebratodai suoi familiari e da tutte le persone care, con una bella festa organizzata a casa sua, cui era presente anche il sindaco Cristiano Mosole.

Il messaggio dei familiari: "Oggi 15 agosto 2022 festeggiamo i 100 anni della signora Maria Pio Loco Boscariol, conosciuta e amata dalla sua Saletto di Piave. Donna instancabile e gran lavoratrice si è sempre impegnata per la comunità ed ha sempre mantenuto vivi i valori di unione e condivisione sociale. Tanti oggi si sono stretti a ei per questo momento di festa ricco di emozioni forti: le sorelle, il fratello, i figli, i tanti nipoti, pronipoti e gli amici e le amiche della sua 'piazza' Le hanno reso omaggio per questo importante traguardo. Auguri di cuore Maria!".