Contributo dell'associazione Melograno a favore dei Salgators

Nel corso della 7ª edizione di “Abilmente Diversi” manifestazione tenutasi nel fine settimana in quel di Salgareda, uno spazio particolare è stato riservato ai “Salgators” neonata squadra di basket in carrozzina in forza alla “Polisportiva Salgareda”. Si tratta di un gruppo di appassionati la cui la passione per il basket supera ogni limite, e per i quali sabato sera è stata organizzata una cena al Polivalente al fine di poterli aiutare a dotarsi delle attrezzature necessarie, soprattutto carrozzine per la pratica di tale attività sportiva.

Prima dell'inizio della serata, peraltro molto partecipata, è giunto tanto inaspettato quanto gradito, il contributo dell’Organizzazione di Volontariato Il Melograno che ha donato ai Salgators la somma di 500 euro quale buon viatico per il proseguo della loro attività come dichiarato dal presidente del Melograno Daniele Furlan. Viva soddisfazione è stata espressa da parte del presidente della Polisportiva Salgareda Michele Cescon, dagli organizzatori dell’evento per voce della Presidente Sabrina Mazzon, e dal sindaco Andrea Favaretto.