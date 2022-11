Male incurabile, il sorriso di Samanta si spegne a 42 anni

Zero Branco in lutto per la scomparsa di Samanta Bottaro, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 42 anni. Nel 2018 le era stato diagnosticata una grave forma di tumore al seno contro cui ogni cura si è rivelata inutile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Samanta aveva lavorato come impiegata in un'agenzia di pratiche auto della zona. Costretta a lasciare il lavoro a causa della malattia, ha lottato fino alla fine sorretta dall'amore e dalla vicinanza del compagno Paolo, incontrato due anni prima di scoprire la malattia che l'ha strappata alla vita così giovane. Nelle ultime settimane di vita la 42enne era stata ricoverata nell'hospice Casa dei Gelsi di Treviso. Samanta lascia. oltre al compagno Paolo, mamma Fiorenza, papà Erminio e quattro nipoti: Giulia, Diego, Beatrice e Gabriele, insieme a cognate, zii, cugini, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto alla 42enne verrà celebrato giovedì 17 novembre, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Zero Branco. Tutte le offerte saranno devolute all'Advar. I familiari hanno voluto dedicarle quest'ultimo messaggio sull'epigrafe: "Sei stata e sarai l'aurora della nostra vita è stata la frase scelta dalla famiglia per l'ultimo saluto il tuo amore e il tuo sorriso ci accompagneranno per sempre".