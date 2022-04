Malore in auto, cinquecento persone per l'ultimo addio a Samuel Carletti

Selva del Montello in lutto per la scomparsa di Samuel Carletti, il body builder di soli 22 anni mancato all'affetto dei suoi cari per un malore fatale davanti casa. Giovedì 30 marzo l'ultimo saluto nella chiesa di Selva del Montello. Circa 500 le persone che hanno preso parte alla cerimonia. Fiori bianchi sul feretro bianco arrivato in chiesa alle 15.30.

Come riportato da Qdpnews, il parroco si è rivolto a genitori e amici del giovane con queste parole: «Solo per un momento avete potuto rallegrarvi della sua luce di Samuel. 22 anni sono un momento agli occhi degli uomini, ma per Dio sono un istante, perché ogni vita è eterna». Commovente il momento in cui un anziano incaricato di raccogliere le offerte si è avvicinato ai genitori di Samuel appoggiando la sua mano sulle loro spalle in segno di vicinanza e conforto da parte di tutto il paese. Una tragedia improvvisa impossibile da dimenticare per quanti avevano conosciuto Samuel.