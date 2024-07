Maltempo e buchi scavati dalle nutrie: sistemati gli argini del fiume Meolo

Sono terminati in questi giorni i lavori di innalzamento e ripristino degli argini del fiume Meolo a Rovarè di San Biagio di Callalta. Gli interventi hanno interessato più di un chilometro di argine dalla zona dei “Padroncini” al centro della frazione sanbiagese per un costo di 135mila euro effettuati dal Consorzio di Bonifica Piave. In pratica è stata rimessa una nuova palificazione e posa di roccia per rinforzare le sponde del fiume dagli attacchi delle nutrie che scavano tunnel e mettono a rischio la stabilità e dalle esondazioni del fiume causa bombe d’acqua. Durante l’ultima esondazione hanno interessato i garage dei condomini danneggiando in modo pesante le auto elettriche.

Soddisfazione è stata espressa dal rappresentante regionale del Consorzio Piave ed ex presidente della Coldiretti sanbiagese, Fiorenzo Lorenzon: «Assieme al presidente Amedeo Gerolimetto e al nostro Cda stiamo monitorando e intervenendo su tutti i punti a rischio del nostro territorio. Oltre alle nutrie che da anni rappresentano un grosso problema, si aggiungono gli sconvolgimenti climatici in atto dove si passa da un clima siccitoso a vere e proprie alluvioni». In più occasioni infatti Lorenzon aveva inviato segnalato la presenza massiccia del mammifero sudamericano molto prolifico nel territorio sanbiagese. Attraverso e missive il rappresentante del Consorzio si era attivato con le Istituzioni per carcare di trovare una soluzione.