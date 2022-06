Borse di studio, il Comune di San Biagio di Callalta premia le eccellenze scolastiche

Sono 65 gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado premiati dall’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta per i brillanti risultati con cui hanno concluso il percorso scolastico. La consegna delle borse di studio, per un valore complessivo di 10 mila euro, è avvenuta domenica scorsa nel polo culturale Skholè alla presenza del sindaco Alberto Cappelletto, dell’assessore all’istruzione Martina Cancian, della dirigente scolastica Costa Reghini e di numerosi genitori.

La festa di fine anno scolastico è stata allietata dallo spettacolo “Eppure studiamo felici” di Enrico Galiano, con musiche di Pablo Perissinotto. “Premiare le eccellenze sanbiagiesi vuole essere un modo per ricordare che a scuola, come nella vita, per arrivare in alto servono impegno e dedizione. Un monito – spiega l’assessore Cancian – contro chi illude i giovani facendo loro credere che esistono scorciatoie e percorsi facili. La comunità deve essere orgogliosa di questi studenti”.

Come ogni anno le borse di studio sono state consegnate agli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con i voti da 9 a 10 e lode, esattamente 46. Tra di essi sono stati sei quelli che hanno ottenuto il voto massimo: Elisa Calantha Schmalbach, Alessandro Cuzziol, Diego Dal Negro, Marta Magoga, Angelica Marchein e Anita Trevisin (borsa di studio di 150,00 euro). Premiati anche 19 studenti che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado con voti da 91 a 100/100 e lode. Ai due studenti, Giacomo Girardi e Anna Zanardo, diplomatisi con il massimo dei voti, è stata assegnata una borsa di studio dal valore di 350,00 euro.