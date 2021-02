San Biagio Callalta, compie un anno il salotto letterario Moblique

Si chiama Moblique. È il salotto letterario digital che l’associazione Oblique di San Biagio di Callalta ha fatto nascere un anno fa per riunire gli appassionati della lettura della provincia trevigiana. Il 3 febbraio festeggia il primo anno di vita e ha chiesto al fumettista Studiopazzia di realizzare sette immagini che racconteranno, sui canali social dell’associazione, i momenti più importanti di questa singolare esperienza culturale.

"Eravamo ancora in epoca pre-Covid quando – spiega Marta Driadi – ci siamo inventati questo salotto dove leggere un libro, magari quello che da tempo stava sul comodino, e dopo aver letto insieme, discuterne negli incontri mensili. Con lo scoppio della pandemia abbiamo soltanto cambiato modalità: non più seduti sui comodi divani della sede di Oblique, ma collegati online ciascuno dal salotto di casa. Con il tempo il gruppo si è allargato e oggi può contare su oltre una quindicina di lettori, arrivando anche nella città di Rovigo”.

Nei mesi di lockdown il gruppo si è inventato la rubrica online “Voci dal salotto” per condividere consigli e spunti di lettura. A detta dei suoi partecipanti, il segreto di Moblique è l'entusiasmo e la forte passione per i libri che fa della lettura condivisa il terreno ideale di dibattito, incontro e scambio culturale.

Per il secondo anno del progetto le modalità di scelta dei libri cambieranno: ogni partecipante dovrà infatti scegliere un libro che si ricolleghi in qualche modo alla scelta precedente, creando così un filo conduttore delle letture dell'anno. Si potrà scegliere un libro ambientato negli stessi anni ma in un luogo diverso del mondo, un libro totalmente opposto per genere o atmosfere, un libro scritto da uno scrittore collegato in qualche modo a quello precedente…Chiunque volesse partecipare al salotto può contattare Moblique attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’associazione Oblique o scrivendo una mail a oblique.sanbiagio@mail.com.