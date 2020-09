A San Biagio di Callalta il Municipio si illumina d'oro per la campagna sul cancro infantile

Il municipio di San Biagio di Callalta da lunedì e fino a domenica 27 settembre sarà illuminato d’oro. L’amministrazione comunale ha infatti aderito alla campagna “Accendi d’oro, accendi la speranza” promossa dalla Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica (Fiagop) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro infantile che in Italia colpisce circa 2.400 bambini l’anno. Di questi l’80% guarirà, mentre il 20% non supererà la malattia.

«Si tratta di un’iniziativa – spiega l’assessore Giulia Zangrando – che come servizi sociali abbiamo voluto sostenere perché siamo consapevoli di quanto sia importante richiamare l’attenzione di tutti sulle necessità dell’oncoematologia pediatrica, dalle diagnosi più precoci all’aumento dei finanziamenti alla ricerca fino alle terapie più mirate che migliorino i risultati di cura regalando ai bambini malati maggiori possibilità di farcela. E’ un impegno che dobbiamo a quelli che non ce l’hanno fatta, come i nostri concittadini Margherita Mion ed Erjon Veselaj, e a quelli che ancora affrontano le cure».

Il municipio di San Biagio di Callalta, grazie anche alla collaborazione con la Pro Loco San Biagio e la ditta Marco Mazzon, sarà illuminato d’oro come tanti monumenti, palazzi, chiese, ponti e castelli d’Italia. il colore oro, utilizzato anche sui nastrini, ricorda la preziosità della vita di ciascun bambino. Chi fosse intenzionato ad aderire alla campagna può scattare una foto del municipio illuminato e condividerla sui social scegliendo uno degli hastag dedicati all’iniziativa: #accendidoro; #iostoconfiagop; #GoGold.