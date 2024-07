San Biagio, nuovo regolamento comunale per la disciplina del volontariato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il volontariato è una risorsa sempre più preziosa per le comunità, per le associazioni e anche per gli Enti locali, poiché permette di arrivare efficacemente laddove le risorse economiche attuali non le consentirebbero.

Nel rispetto delle normative sulla sicurezza, sulla legalità, sulla formazione obbligatoria richiesta ai volontari. In tale materia, l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta si è dotata di un nuovo strumento, approvato all’unanimità nella seduta consiliare del 17 luglio scorso: il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di volontariato civico. «In questo modo - spiegano la sindaca Valentina Pillon e l’assessore a Sociale e Inclusione, Alessia Zanetti, - il nostro Comune intende favorire la collaborazione con il singolo cittadino che vuole mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a favore della collettività. Il documento approvato è in linea con il recente Codice del Terzo settore ed è stato condiviso con tutto il Consiglio comunale, con due Commissioni consiliari specifiche convocate prima dell’approvazione definitiva. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, che rappresenta una perfetta sintesi per la nostra realtà locale».

Nel Regolamento si definisce il volontario “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti”. Inoltre, si spiega che “la partecipazione del singolo cittadino ad attività di interesse generale è sempre complementare e non sostitutiva dell’apporto dell’associazionismo”. Il cittadino interessato a diventare volontario civico può fare domanda al Comune di San Biagio di Callalta in qualsiasi periodo dell’anno, presentando la propria candidatura compilando il modulo di iscrizione che trova in municipio o nel sito internet del Comune. I volontari ritenuti idonei verranno inseriti in un “Elenco dei volontari civici” e potranno essere contattati dal Comune di San Biagio per prestare la propria attività. Il coordinamento delle attività dei volontari sarà gestito dal responsabile dei Servizi alla persona. Periodicamente potranno essere pubblicati nell’Albo pretorio e sul sito web del Comune avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari, rientranti negli ambiti indicati dall'amministrazione comunale.