San Biagio di Callalta, Sabina Caramel nominata Cavaliere della Repubblica

Grande emozione a San Biagio di Callalta per la notizia del conferimento a Sabina Caramel dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Nei giorni scorsi la volontaria dell’associazione Anteas ha ricevuto la comunicazione del Prefetto di Treviso che le ha comunicato, complimentandosi, il riconoscimento attribuitole dal Presidente Mattarella.

L’iniziativa è partita alcuni mesi fa quando il presidente del Coordinamento provinciale Anteas, Alberto Franceschini, ha scritto al Sindaco Alberto Cappelletto per segnalare “il grande impegno” profuso da Sabina Caramel, durante i difficili mesi di lockdown a causa della pandemia Covid-19, nel garantire il trasporto delle persone in difficoltà ai luoghi di cura, la consegna di generi alimentari e farmaci a domicilio, oltre a tenere i contatti con le famiglie con persone affette di Alzheimer che frequentavano il Centro sollievo in quei giorni rimasto chiuso.

Il Sindaco, riconoscendo le grandi doti umanitarie e l’indole profondamente altruista, ha ritenuto di segnalare la sua opera alla Presidenza della Repubblica. «Sabina è la punta di un iceberg, spesso invisibile, che opera nel silenzio portando conforto e sostegno alle persone in difficoltà che vivono nella comunità sanbiagiese. L’onorificenza conferita dal Capo dello Stato è una stella luminosa che può servire di esempio ad altri cittadini, in particolare ai più giovani». Nei mesi scorsi altre due volontarie, Benedetta Ferro e Marina Panarese, erano state insignite del titolo di “Angeli delle comunità”.

«Mi emoziono solo al pensiero che qualcuno si sia accorto non tanto di me come persona, ma di quello che io faccio in modo così naturale per gli altri, soprattutto i più deboli. La mia più bella ricompensa è sempre stata riuscire a farli sorridere, almeno per un attimo» è il commento della neo cavaliere Sabina Caramel. L’onorificenza sarà conferita in occasione della cerimonia del 2 giugno in Prefettura.