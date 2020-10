San Biagio, il Comune invita i cittadini ad iscriversi al servizio WhatsApp

Dopo il notiziario cartaceo, il sito web, la pagina Facebook, il Comune di San Biagio di Callalta sceglie anche Whatsapp per essere sempre più in contatto con i propri cittadini. Il nuovo servizio permetterà a quanti si iscrivono, dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’applicazione, di ricevere, in modo gratuito, semplice e veloce, informazioni di pubblica utilità. Per accedervi basta aggiungere nella rubrica del proprio cellulare il numero +39 335 5257312, salvandolo tra i contatti come San Biagio WhatsApp e inviando un messaggio con scritto “Iscrivimi e nome della frazione” (es. Iscrivimi Olmi). L’iscrizione sarà confermata dall’invio di un messaggio di conferma.

«Il servizio – spiega il sindaco Alberto Cappelletto – ci permetterà di raggiungere in modo tempestivo la cittadinanza con informazioni di pubblica utilità. Ovviamente il numero non risponde a telefonate e messaggi e il servizio avviene garantendo il rispetto della privacy. Pertanto invito i sanbiagiesi ad aderire numerosi a questo servizio». Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento inviando un messaggio con scritto “Disattiva”; l’utente riceverà un messaggio di avvenuta cancellazione.

«Grazie a questo servizio aiuteremo gli utenti a districarsi tra le tante notizie che spesso circolano sul web e nei social creando soltanto allarmismo e confusione. Come Amministrazione siamo impegnati nel garantire al cittadino di poter vivere in condizioni di maggiore sicurezza e la corretta informazione è essenziale. Sempre sul tema sicurezza stiamo predisponendo l’ingresso del nostro Comune nella rete territoriale del Controllo del vicinato nata dalla collaborazione tra volontari, amministrazioni comunali, forze dell’ordine e associazioni locali» conclude il sindaco.