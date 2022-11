Crai di San Biagio premiato come “Negozio storico”

Premiato come “Negozio storico” dal Comune di San Biagio di Callalta il supermercato Crai di via Postumia per i 40 anni di attività sempre sullo stesso sito. Gestito da Gianfranco Lorenzon e Paola Dal Ben in realtà l’attività di vendita prodotti alimentari nel territorio sanbiagese è iniziata nel 1962 come “casoin” sempre in via Postumia grazie a Carmela Mazzariol e Francesco Lorenzon. Grande il loro aiuto alla popolazione in occasione dell’alluvione del 1966. La svolta nel 1973 quando da negozio diventa minimarket e nel 1993 l’adesione alla Cooperativa Alimentaristi Ama Crai di Montebelluna. Nel 2001 con Gianfranco Lorenzon e Paola Dal Ben verrà ampliata la superficie a 350 metri quadrati. Mai è mancato il contributo economico ad attività ricreative, parrocchiali (Caritas) e sportive.