Mamma di due figli stroncata dal male a 41 anni

Da tempo combatteva contro un male terribile, un tumore, da cui è stata stroncata all'età di 41 anni. Due comunità in lutto per la scomparsa di Gloria Ramus, mancata sabato scorso, 21 gennaio. La donna, originaria di Vittorio Veneto e dove in molti ancora la ricordano, viveva da qualche anno a San Biagio di Callalta dove si era trasferita con il marito, Christian, e i suoi due figli, Federico e Petra.

La 41enne lascia anche la madre, Cristina, il padre Aris e la moglie Rita, il fratello David con Mirko, la sorella Giada con Giuseppe, le nonne Lea ed Anna, i nipoti, i suoceri Rina e Claudio, i cognati Giulia e Michele oltre a tanti tra parenti e amici che certamente non mancheranno in occasione dell'ultimo saluto che si terrà presso la chiesa Arcipretale di San Biagio di Callalta alle ore 15 di giovedì 26 gennaio. Il rosario sarà invece recitato mercoledì 25 gennaio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Tarzo. La famiglia invita i partecipanti a donare allo Iov, l'istituto oncologico veneto, anzichè fiori.