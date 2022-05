San Biagio di Callalta: universitario premiato per progetto di agricoltura sostenibile

Un giovane trevigiano pioniere dell’agricoltura integrata premiato a San Biagio di Callalta durante un convegno sulla sostenibilità. Si tratta di Giacomo Manera, studente dell’Università di Padova, 24 anni, figlio di viticoltori che ha inventato un’apparecchiatura capace di riconoscere le malattie del vigneto così da poter effettuare il trattamento in modo selettivo, garantendo il rispetto dell’ambiente. A consegnare il premio il sindaco Alberto Cappelletto, insieme all’assessore all’ambiente Pino Favaro e il presidente Coldiretti locale Fiorenzo Lorenzon.

Il convegno, svoltosi presso il polo culturale Skholè, aveva come tema proprio l’agricoltura integrata. Durante gli interventi degli esperti si è parlato in particolare delle certificazioni con marchio Sqnpi, uno schema di certificazione volontario per tutti quei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata. “Il nostro Comune – spiega l’assessore Favaro – è da tempo impegnato a condividere con gli agricoltori modalità maggiormente sostenibili nel trattamento delle colture, a partire dai vigneti, recependo quelle che sono le direttive provenienti dall’Europa, anche attraverso un incremento del biologico che nel nostro Paese ha già superato nel 2020 la quota del 20% sul totale”.