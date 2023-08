San Biagio di Callalta, al via il progetto “Dona una nuova vita a un libro”

La nuova Amministrazione Comunale di San Biago di Callalta guidata dalla neo Sindaco Valentina Pillon è intervenuta per sostenere il Gruppo Biblioteca e la bibliotecaria nelle operazioni di verifica e di riordino del patrimonio librario. La Biblioteca aveva necessità di un grande intervento di riorganizzazione e sistemazione di centinaia di libri donati e accatastati in scatoloni per cui Sindaco, l'assessore Pagotto, consiglieri e volontari coordinati da Morena Bredariol, si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato la situazione.

«Potenziare, ampliare e valorizzare la biblioteca - ha detto il sindaco - e le attività ad essa collegate è un punto fondamentale delle nostre linee programmatiche di mandato e non abbiamo perso tempo nell’attuarlo». Con questo primo intervento si è potuto dar avvio al progetto “Dona una nuova vita a un libro” che vede impegnati i volontari in quattordici serate di donazione dei libri negli eventi organizzati del territorio. La cittadinanza sta accogliendo con grande entusiasmo l’iniziativa che va ad integrare la presenza di libri messi in circolazione nelle due casette del Centro Culturale di Skholè in modalità Bookcrossing (circolazione gratuita di libri) e nella BiblioBike presente in Biblioteca.

Dato il successo dell’iniziativa si rende necessario fare l’appello per chi volesse contribuire a questa e a tante altre iniziative legate alle attività culturali e di promozione della lettura, di dare la propria disponibilità telefonando in Biblioteca durante gli orari di apertura. Le operazioni di riordino proseguiranno durante il mese di agosto e saranno necessarie per dar spazio a nuovi libri acquistati che andranno ad arricchire l’offerta della Biblioteca.