Polo culturale Skholè festeggia il primo anno di apertura

In un solo anno, il polo culturale Skholè, realizzato dall’amministrazione comunale di San Biagio di Callalta recuperando a nuovo uso le vecchie scuole del paese, è già diventato punto di riferimento per tanti cittadini, dai più giovani agli anziani. “Potremmo parlare di scommessa vinta – commenta il sindaco Alberto Cappelletto, annunciando il programma di iniziative previste per celebrare il primo anniversario dall’inaugurazione – perché nell’arco di tutti questi mesi sono stati migliaia i sanbiagiesi, e non solo, che hanno partecipato ai molteplici eventi organizzati all’interno dei locali. Devo un grazie ai consiglieri che si sono fatti carico di questo straordinario lavoro, in particolare a Mariacristina De Giusti, Marta Sartorato e Giacomo Pasqualato”. Grazie all’apertura del polo Skholè anche molte associazioni locali hanno trovato uno spazio dove poter svolgere la propria attività.

La festa, aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà sabato 15 ottobre, con inizio alle ore 16. E lo fa mantenendosi fedele al motto “la cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”. Si inizierà con l’inaugurazione delle mostre “Cittadino del futuro” e “Cambia…menti” realizzate dagli alunni delle scuole primarie di Olmi e Zenson di Piave. In esposizione gli elaborati legati al filo conduttore della conoscenza e del rispetto dell’ambiente, dell’ecosostenibilità e del riuso e riciclo dei materiali. Le mostre saranno visitabili fino al 30 ottobre, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Saranno esposti anche i disegni dei bambini della scuola dell’infanzia San Giuseppe di Sant’Andrea di Barbarana. Alle ore 16.30 seguiranno un reading musicale a cura di Kokopelli Folk Band e un laboratorio di riciclo creativo e animazione. Sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il primo anno di Skholè sabato 29 ottobre ci sarà un evento speciale con caccia al tesoro dedicato ad Halloween.