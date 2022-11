Ex operatrice sanitaria di casa Fenzi vinta dal male, il dolore delle colleghe

«Oggi è venuta a mancare una grande guerriera...la mia collega Anna Coletti ... Anna sei stata un esempio di forza, ora tra le nuvole riposa tra le braccia di DIO....sarai sempre un ricordo costante nel mio ..riposa in pace.... ciao». E' solo uno dei tanti messaggi di cordoglio comparsi dallo scorso 1 novembre per commemorare Anna Coletti in Bottega, per tanti anni operatrice sanitaria a Casa Fenzi, residenza per anziani di viale Spellanzon a Conegliano, mancata all'età di 60 anni dopo una lunga malattia.

Anna Coletti lascia il marito Franco, i figli Mirko e Marika, la nipote Sabrina, la sorella Luigina, le cognate, i cognati, tutti i parenti e gli amici. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, venerdì 4 novembre alle 15, presso la chiesa arcipretale di San Fior, dove il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20. La sua famiglia, travolta in queste ore da decine di messaggi di cordoglio, le ha dedicato un ricordo leggibile sull?epigrafe: ?Una mamma, una moglie e una nonna esemplare?.