Incidente al semaforo, auto piomba sui tavolini di un bar

E' di due feriti, un 40enne di Sacile, D.I., e un 35enne straniero, S.D., il bilancio del rocambolesco incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, attorno alle 6.30 a San Fior di sotto, all'incrocio tra via Nazionale e via Marconi. In base ad una prima ricostruzione dei carabinieri di Conegliano un'auto è stata tamponata da un'altra vettura finendo la sua corsa nel plateatico esterno del bar Nazionale. Il veicolo ha distrutto una fioriera di delimitazione dell’area esterna del locale e un avventore, lo straniero appunto, è rimasto ferito da un tavolino del bar stesso. Lievi lesioni anche per l'automobilista, il 40enne. Intervenute le ambulanze del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza il veicolo allimentato a gas che è finito nel plateatico. I danni al locale sono stati fortunatamente limitati.