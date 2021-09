San Fior, fulmine colpisce la chiesa: danni e capienza dimezzata

Erano le 3.15 di venerdì notte, 17 settembre, quando un fulmine ha colpito la cupola della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a San Fior. Il boato ha svegliato di soprassalto don Luca Maria Bronzini, parroco di San Fior, recatosi subito in chiesa per valutare l'entità dei danni provocati dal maltempo.

«Il fulmine è entrato da una delle finestre della cupola, danneggiando il soffitto e facendo cadere a terra diversi calcinacci - racconta don Luca ai nostri microfoni - La stima dei danni è ancora in corso ma l’impianto elettrico, le caldaie e altri impianti sono al momento fuori uso». Nonostante tutto, la chiesa di San Giovanni Battista non chiuderà i battenti e resterà aperta nel weekend: «I danni provocati dal fulmine ci hanno costretto a ridurre la capienza dei posti a sedere del 50% - continua il parroco - L'intenzione è quella di continuare a celebrare regolarmente le messe e le cerimonie in programma nelle prossime ore, chiedendo ai fedeli di non sedersi nei banchi interessati dalla caduta dei calcinacci ma solo nella metà di chiesa rimasta agibile» conclude il sacerdote.