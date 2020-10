Medicina di gruppo integrata a San Fior, orari più estesi e miglior organizzazione

Si è svolto oggi, sabato 3 ottobre, in municipio a San Fior, l’incontro volto alla soluzione dei problemi organizzativi emersi nell’ultimo periodo nell’ambito della Medicina di Gruppo Integrata “Medinfior”, con sede a San Fior. All’incontro, venuto dopo alcune altre riunioni svoltesi a partire dal mese di agosto, erano presenti, oltre ai quatto medici (Dalla Torre, Feis, Pizzolon e Villani), al direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, accompagnato da alcuni collaboratori, il sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, assieme agli assessori Tonetto e Zanin, e il sindaco di Godega di Sant’Urbano, Paola Guzzo, assieme all’assessore Favaro.

Nel corso del summit è stata fatta un’analisi della situazione venutasi a creare a seguito del pensionamento di due medici, il dr Simonetti e la dott.ssa Dal Borgo, sostituiti dal dott. Feis e dalla dr.ssa Drusian. L’ingresso di due nuovi medici, che dovevano effettuare la presa in carico di tutti i pazienti, ha comportato qualche rallentamento nell’attività. A partire da lunedì 5 ottobre, questa la decisione assunta al fine di velocizzare le tempistiche, a tutti i pazienti che chiedono ricette ripetibili sarà data risposta immediata, senza la necessità di un appuntamento con il medico. Contemporaneamente, sul fronte organizzativo, l’Ulss 2 garantirà, per undici ore aggiuntive, la presenza di un collaboratore amministrativo per una migliore e più veloce gestione delle richieste degli assistiti. I due nuovi medici, Feis e Drusian, garantiranno inoltre un orario più esteso rispetto a quanto previsto dalla convenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultimo ma non meno importante, le amministrazioni comunali di Godega e San Fior si sono rese disponibili ad individuare e mettere a disposizione dei professionisti di “Medinfior” idonee strutture nelle quali potranno effettuare, con il supporto di Protezione Civile e Volontari, le vaccinazioni antinfluenzali. Al fine di garantire un costante monitoraggio della situazione nell’ambito della Medicina di Gruppo Integrata, fino a completa risoluzione delle problematiche emerse, Ulss 2, Amministrazioni Comunali e di Godega e San Fior e il pool di medici, effettueranno incontri quindicinali.