A San Giuseppe continuano i cantieri per la terza corsia del cavalcavia

Continuano i cantieri del Comune di Treviso nel quartiere di San Giuseppe. Dopo mesi di “passione” per i residenti, infatti, nelle scorse settimane la Noalese era già stata riaperta in entrambe le direzioni al traffico veicolare (con un asfalto di cortesia temporaneo), mentre Alto Trevigiano Servizi aveva a sua volta completato la posatura delle tubature per il nuovo acquedotto e la fognatura. Nelle ultime ore, invece, il Comune sta portando a termine i lavori di rifinitura per la realizzazione della terza corsia sul cavalcavia così da facilitare l’immissione in via Bernardi, un’opera che i trevigiani richiedono da tantissimi anni. «Ieri abbiamo finito sia il marciapiede in porfido in via da Corona che l’asfaltatura con il tappeto di usura, che abbiamo eseguito dalle ore 20 alle 6 di oggi – commenta entusiasta l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Sandro Zampese - Questo oltre al completamento del marciapiede sul lato sinistro in via da Corona. Il cavalcavia è rimasto comunque sempre percorribile a senso unico alternato così da arrecare meno disagi possibili ai passanti. Inoltre, a tutto ciò seguirà anche l’apposita segnaletica stradale nell’area sosta fronte ai negozi».