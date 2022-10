Riqualificazione del quartiere di San Liberale: premiato il Comune di Treviso

Giovedì 13 ottobre il Comune di Treviso ha ritirato a Torino il "Premio Urbanistica 2022", ottenuto per il Progetto "Treviso, San Liberale: Parco Abitato" nella Categoria "Nuove modalità dell'abitare e del produrre". Il Prestigioso Riconoscimento è stato conferito alla Città per il Progetto di Rigenerazione Urbana esposto nell'edizione 2020 e 2021 di Urbanpromo (manifestazione organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit) inserito poi all'interno della Gallery Multimediale e nella Mostra che si è tenuta al Meet “Digital Culture Center “ a mezzo del voto dagli utenti registrati al sito di UrbanPromo. Una conferma della validità espressa dalla Proposta Amministrativa di Rigenerazione Urbanistica e Sociale attuata nel quartiere di San Liberale in partnership con A.T.E.R., CERV, ATS Srl, ISRAA, Cooperativa Sociale La Esse e Polisportiva Indomita 21, e progettata dallo Studio Archpiùdue di Padova. «Un lavoro di squadra che ha permesso l’arrivo nel territorio di oltre 15 milioni di euro di fondi ministeriali per il Programma dell'abitare "Pinqua", per un concreto Progetto di Investimento nella Rigenerazione di oltre 50 milioni di euro», sottolinea l’assessore all’Urbanistica del Comune di Treviso, Linda Tassinari. «Negli ambiti di intervento vengono infatti previsti, sviluppi di attuali tematiche che vertono all'Incremento dell'offerta abitativa, al contenimento del consumo di suolo, alla riduzione delle emissioni ambientali, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'ecosostenibilità, ad interventi di incremento di aree verdi e riduzione di aree pavimentate in favore di una maggior permeabilità dei suoli. Obiettivi che saranno raggiunti a mezzo di azioni sia sull'Edilizia Residenziale Pubblica Esistente, sia sull' edilizia abitativa innovativa Social Housing, con il fine di innescare il Processo di Riuso e la Mixitè Sociale». Il premio è stato ritirato dal consigliere Davide Visentin, Presidente della Commissione Urbanistica.