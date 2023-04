Festa di San Liberale, l'Ulss 2 garantirà solo emergenze e interventi urgenti

L'Ulss 2 ricorda che, a seguito dell'unificazione aziendale, per una questione di uniformità e omogeneità, la festività di San Liberale patrono di Treviso, rappresenta la festività di riferimento per tutte le strutture aziendali dell'Ulss 2 Marca trevigiana.

Giovedì 27 aprile, quindi, come di prassi nei giorni festivi, saranno garantite in tutto il territorio dell’Ulss 2 solamente le attività essenziali di emergenza urgenza. Non saranno attivi, quindi, i servizi di prenotazione telefonica, le attività ambulatoriali, i servizi erogati nei Distretti Socio-Sanitari, le attività amministrative, i centri vaccinali e i Covid point.