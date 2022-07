Infezione batterica, muore direttore commerciale di 56 anni

Era ricoverato dal 19 giugno scorso all'ospedale di Conegliano a causa di una grave infezione batterica: sabato scorso, 16 luglio, a causa di alcune complicazioni, il quadro clinico è peggiorato, fino alla morte. Grave lutto a San Pietro di Feletto per la scomparsa di Marino Doimo, 56 anni, direttore commerciale e vera e propria colonna portante dell'azienda di grafica Scarpis di San Vendemiano. Doimo lascia la moglie Emanuela, i figli Ilaria e Alex Bruno, la sorella Sandra e molti tra parenti, colleghi e amici, tutti sconvolti dalla terribile notizia. Il funerale si terrà alle 10.30 di domani, martedì 19 luglio, presso la chiesa di Santa Maria di Feletto.

Il 56enne, molto conosciuto per il suo impegno professionale, era molto attivo nella comunità di San Pietro di Feletto, in particolare in ambito sociale, con attività di volontariato per l'organizzazione di sagre ed eventi sportivi. Marino Doimo ha iniziato a lavorare a San Vendemiano nel 1995 ed è da tutti ricordato come una figura fondamentale. In passato è stato anche accompagnatore e dirigente della squadra di calcio del Parè.