In fuga dai carabinieri con la patente revocata: aveva in casa un bazar delle droghe

Un 52enne del coneglianese, disoccupato, è stato arrestato nella serata dello scorso 15 aprile, a San Pietro di Feletto, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Conegliano. L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante un posto di controllo lungo la SP 635 in località Bagnolo, hanno notato un’autovettura Ford Focus che marciava in direzione Conegliano, il cui conducente, alla loro vista, accelerava repentinamente l’andatura. Insospettiti dal comportamento anomalo dell'automobilista, si sono messi all’inseguimento del mezzo, che ha accellerato sempre più, per circa 20 minuti e per oltre una decina di chilometri, durante i quali il fuggitivo ha effettuato diverse manovre pericolose, rischiando di provocare degli incidenti con altre autovetture. Alla prima favorevole occasione, i militari sono riusciti a bloccarlo in condizioni di sicurezza ed a sottoporlo ad un controllo accurato, dal quale emergeva che il soggetto stava guidando senza patente, perché gli era stata revocata. Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina.

A questo punto si decideva di estendere la perquisizione alla sua abitazione, dove veniva rinvenuto: un altro quantitativo di analoga sostanza stupefacente, per un totale complessivo di oltre 20 grammi, ulteriori 18 grammi di hashish e 15 grammi di semi di marijuana, sostanza da taglio, un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi e materiale per il confezionamento. Una volta chiarita la vicenda, il 52enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che veniva celebrata nella giornata di ieri, avanti al Gip del Tribunale di Treviso, che disponeva la misura della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.