Scivola e cade dalle scale, ex anestesista trovato morto

E' scivolato sulle scale, probabilmente di notte, ed è caduto, sbattendo violentemente la testa a terra. Tragedia nella notte di giovedì a Bagnolo di San Pietro di Feletto per l'improvvisa scomparsa del dottor Lino Trubian, medico anestesista di 62 anni, in pensione dal 2018, in passato dipendente dell'Ulss 7 negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo, originario del vittoriese (in particolare della borgata di Fais) è stata la padrona di casa, nella tarda mattinata di venerdì: la donna si era preoccupata non vedendolo uscire per la solita passeggiata mattutina. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti medici e infermieri del Suem 118 e i carabinieri che hanno chiarito che il decesso era stato causato da un incidente domestico. A fugare ogni dubbio l'ispezione della salma eseguita dal medico necroscopo. Non appena la Procura darà il nullaosta sarà fissata la data del funerale. Grande il cordoglio tra i colleghi di Trubian, molto conosciuto e apprezzato in tutta la Sinistra Piave.

