San Pietro di Feletto, prosegue la messa in sicurezza sulla sp 37 “Antiga”

È ormai in fase avanzata il cantiere avviato dalla Provincia tra fine maggio e inizio giugno per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di sostegno presenti lungo la provinciale 37 "Antiga", denominata Via Castella, che Bagnolo sale a Rua nel Comune di San Pietro di Feletto: un’opera necessaria per la tutela di guidatori, ciclisti e pedoni, dal valore complessivo di 557.805 euro finanziati con fondi dal DM 141/2022 e risorse proprie della Provincia. Per procedere con la successiva fase di lavoro, saranno predisposte alcune modifiche temporanee alla viabilità a partire da lunedì 24 giugno: il tratto interessato dal cantiere, compreso tra i tornati 2 e 4 al km 4-5 della SP 37, sarà chiuso al traffico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 (aperto dunque il sabato e nei giorni festivi) fino al 12 luglio.



I cittadini troveranno i cartelli di pre-segnalamento della chiusura lungo la SP 635 “Del Passo di San Boldo”, in corrispondenza della rotatoria di collegamento con la SP 37, nel centro abitato della frazione Bagnolo, e anche lungo la SP 37 stessa all’intersezione con la SP 164, nel centro urbano della frazione di Rua, a San Pietro di Feletto. I lavori di consolidamento, affidati alla Vanin s.r.l. di Valdobbiadene, consentiranno di mettere in sicurezza i muri di sostegno della strada, infrastrutture necessarie e prevenire lo smottamento dei pendii laterali e assicurarne la stabilità.