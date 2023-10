San Pio X, la salma in Duomo a Treviso: «Accoglienza e gratitudine»

Primo momento ufficiale, semplice ma solenne, della tanto attesa Peregrinatio corporis di San Pio X. La salma del Pontefice, custodita nella Basilica di San Pietro a Roma, è arrivata venerdì mattina, 6 ottobre, a Treviso dove rimarrà prima di proseguire il viaggio fino a Riese Pio X, suo paese natale. In anticipo rispetto al programma ufficiale, le spoglie di San Pio X sono arrivate in Duomo alle 6.30 di mattina, accolte dal Vescovo Michele Tomasi con un momento di preghiera. «Un momento che, prima ancora di onorarci, ci commuove profondamente - ha detto il Vescovo. La Diocesi che custodisce un’autentica devozione per il Papa cui ha dato i natali nel 1835, ne accoglie le spoglie mortali a 120 anni di distanza dalla sua elezione al Soglio pontificio, avvenuta il 4 agosto 1903. Nel pomeriggio l'accoglienza ufficiale alla presenza delle istituzioni cittadine e di centinaia di fedeli, accorsi in Duomo per rendere omaggio tra i primi alle spoglie del Santo trevigiano. Venerdì sera, invece, ci sarà la veglia del Vescovo con i Consigli pastorali di tutta la Diocesi.

Il commento

«Oggi viviamo un momento accoglienza e di gratitudine - le parole del Vescovo di Treviso -. Accogliamo, però, per accogliere non le vestigia di un passato ormai alle spalle, ma per accogliere colui sempre che continua a venire, Gesù Cristo, il buon Pastore. A Lui Giuseppe Sarto, San Pio X, ha dedicato tutta la vita e la missione nella Chiesa, al servizio del bene di ogni uomo e donna del suo tempo, così come noi ci sentiamo chiamati nel nostro. Accogliamo un grande trevigiano, che ci lascia la grande responsabilità di imparare la sua dedizione e il suo amore alla Chiesa, lo facciamo accogliendo un Papa Santo, rafforzando in questo modo il nostro legame al successore di Pietro, a Papa Francesco. Egli, infatti, ci ha concesso il dono grande di poter vivere questo momento. Accogliere ci farà accoglienti: per i fratelli e le sorelle, per le istanze del creato, per la bellezza del Vangelo, per la novità di vita che sempre lo Spirito dona alla sua Chiesa».

Il programma

Sabato 7 ottobre, alle ore 18, presso Chiesa arcipretale di Riese Pio X, è programmata l’accoglienza e il saluto della comunità parrocchiale. Alle ore 18.30, di fronte alla Casetta Natale, l'accoglienza e saluto dell’amministrazione comunale. La salma sarà collocata nella Chiesa delle Cendrole, le cui porte si apriranno alle 21.30 con la veglia di preghiera dei giovani della Diocesi di Treviso.

Le spettacolari processioni “aux flambeaux” dal giardino del municipio di Riese Pio X al santuario delle Cendrole delle sere del 10, 12 e 13 ottobre saranno invece presiedute dal Vescovo Tomasi e animate dai diversi vicariati della Diocesi. Per i fedeli, è prevista l’indulgenza plenaria. Dall’8 al 15 ottobre i pellegrini potranno venerare il corpo di san Pio X secondo il cronoprogramma pubblicato su www.papapiox.it.