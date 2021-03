Sterpaglie si incendiano e minacciano una casa, anziana resta ustionata

Apprensione attorno alle 13 a San Polo di Piave, in via Piave. La donna ha riportato lievi lesioni al volto per difendere dal fuoco una legnaia attigua alla sua abitazione. Sul posto Suem 118 e vigili del fuoco

Un'anziana ha riportato lievi ustioni al volto ed è stata acccompagnata presso il pronto soccorso di Oderzo in seguito ad un incendio divampato all'esterno della sua abitazione e che ha interessato alcune sterpaglie che si trovavano poco distante da una legnaia, attigua alla sua residenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 13 di oggi a San Polo di Piave, in via Piave. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza. Intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti del caso oltre a medico e infermieri del Suem 118 che hanno soccorso la donna, trasportata poi in ospedale per essere medicata.